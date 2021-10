After 3 è arrivato: Amazon Prime Video annuncia una sorpresa... un saluto di Tessa e Hardin ai fan italiani?

News Cinema

È disponibile da oggi 29 ottobre su Prime Video il nuovo film della saga romantico passionale di After. Ci sarà un messaggio dei due protagonisti Hero Fiennes Tiffin e Josephine Langford?

Che i fan italiani della saga di After fossero tantissimi, lo avevamo capito quando per la presentazione del primo film arrivarono a Milano il protagonista Hero Fiennes Tiffin e l'autrice dei romanzi Anna Todd. Una folla di teenager si era radunata nella piazza di fronte all'edificio dal quale offrendo un incredibile colpo d'occhio all'attore che dal balcone li salutava estasiato e imbarazzato. I notevoli incassi al box office per After e l'anno dopo per After 2 (nonostante le sale in stato di sofferenza per la pandemia) hanno confermato l'amore dei fan per la storia romantico passionale di Tessa e Hardin. After 3 è da oggi 29 ottobre disponibile su Prime Video.

Il servizio streaming ha annunciato alcune ore fa una sorpresa per i follower che da tempo attendevano il film. L'appuntamento è per le 20 su Instagram. Di cosa di tratta? Più di un mese fa, tra le stories di Prime Video ce n'era una su After 3 che metteva a disposizione un box con lo spazio per scrivere qualcosa. L'invito ai fan era quello di porre una domanda ai protagonisti Hero Fiennes Tiffin e Josephine Langford perché, chissà, forse avrebbero risposto. Oggi nel giorno di arrivo di After 3 su Prime Video è estremamente probabile che i due attori, forse insieme a Anna Todd, saluteranno i fan italiani magari rispondendo a quelle domande lanciate a metà settembre. Che si tratti di una diretta o di un contenuto già pronto, questo non lo possiamo prevedere, ma che sia esclusivo per l'Italia, sì.

Cliccate il pulsante qui sotto per vedere After 3.

Guarda subito After 3 su Prime Video

After 3: la trama del film tratto dal terzo libro After We Fell

Tessa è impegnata con i preparativi per il trasloco a Seattle, dove la aspetta il lavoro che ha sempre sognato. La gelosia di Hardin e il suo temperamento poco prevedibile sono messi a dura prova e rischiano di mettere fine alla storia d'amore tra loro due. La situazione si complica quando il padre di Tessa ritorna dopo nove anni di assenza. Emergono rivelazioni inaspettate sulla famiglia di Hardin. Tessa e Hardin devono decidere se continuare a combattere per il loro amore o se prendere ognuno la propria strada e rinunciare, una volta per tutte, alla loro struggente passione.

Qui sotto il post di Amazon Prime Video con l'annuncio della sorpresa per After 3. Più in basso il trailer del film.