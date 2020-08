After 2: Tessa incontra Trevor in una clip con sottotitoli italiani del sequel di After

News Cinema

Si avvicina il 2 settembre, giorno di uscita nei cinema italiani di After 2. Il film è molto atteso dai fan delle storie scritte da Anna Todd, inganniamo dunque l'attesa vedendo una clip del film.

Non manca molto al 2 settembre 2020, giorno di uscita nei cinema italiani di After 2. I giovani fan dei romanzi di Anna Todd in Italia sono in trepidante attesa di vedere il sequel di After che nel 2019 al box office del nostro paese aveva fatto faville con oltre 6 milioni di euro di incasso. La trepidante attesa è anche quella dell'industria cinematografica che vuole tornare a vedere questi numeri dopo la lunga interruzione causa Covid-19. Le sale si sono attrezzate per garantire la sicurezza degli spettatori rispettando le regole sul distanziamento e l'obbligatorietà delle mascherine e questa settimana con Onward e la prossima con Tenet, insieme alle altre nuove uscite, saranno rivelatrici rispetto al desiderio di ritorno al cinema del pubblico.

Nel frattempo possiamo vedere la clip qui sotto di After 2, sottotitolata in italiano. Come prosegue la storia d'amore di Tessa e Hardin? Chi ha letto il libro lo sa e sa anche chi è questo Trevor che nella clip Tessa incontra in ascensore.



After 2: Prima Clip Italiana del Film "Tessa incontra Trevor" - HD

Mentre Trevor è interpretato da Dylan Sprouse, Tessa e Hardin sono sempre loro, Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin. La serie young adult si compone di un totale di 5 libri e, visto il successo del primo film, è logico aspettare anche i successivi sequel dopo After 2. Qui sotto il trailer.

After 2: Il Primo Trailer in Italiano del Film - HD

#CinemaReloaded è un messaggio di ottimismo aperto a tutti per testimoniare, condividere e sostenere le iniziative di rilancio del cinema in sala. Scopri di più e aderisci sul sito Cinemareloaded.it