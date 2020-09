After 2, Tessa imbranata a una festa di compleanno nella clip in italiano

News Cinema

After 2 continua a essere in testa al botteghino italiano: vi presentiamo un'altra clip in italiano del film tratto dai romanzi di Anna Todd.

After 2 è rimasto primo al boxoffice italiano anche nella giornata di lunedì 7 settembre, incassando altri 272.000 euro per un totale nostrano di 2.466.000: possiamo mostrarvi un'altra clip in italiano del film tratto dai popolari romanzi sentimentali di Anna Todd, con la coppia difficile ma passionale Tessa e Hardin, interpretati da Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin. Nella sequenza, i due si recano a una festa di compleanno, dove Tessa, per non sfigurare, si unisce a un gioco che prevede qualche allegra alzata di gomito. Unico problema: non è molto brava, e a Hardin "piace guardare"...

Il primo After ha incassato in Italia oltre 6 milioni di euro: insieme a Tenet, questo After 2 si sta dimostrando uno dei protagonisti della ripartenza del mercato cinematografico italiano, in un anno molto difficile per tutta la filiera.



After 2: Terza Clip Italiana del Film "Festa di Capodanno" - HD

