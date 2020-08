After 2: Tessa ha il compleanno in comune con un noto personaggio nella clip del film

News Cinema

Nella clip L'oroscopo di Tessa, si scopre che la protagonista di After è nata il 18 dicembre e che non se la passa tanto bene in campo sentimentale. After 2 arriva al cinema dal 2 settembre.

L'attesa sta per finire, e per i milioni di lettori (e soprattutto lettrici) che in tutto il mondo hanno letto i libri della serie di After di Anna Todd: dal 2 settembre Tessa (Josephine Langford) e Hardin (Hero Fiennes Tiffin) tornano al cinema assieme a nuovi personaggi in After 2, tratto dal sequel del primo romanzo, "After - Un cuore in mille pezzi".

Nel nuovo capitolo della storia, Tessa e Hardin dovranno affrontare nuove sfide per tornare uniti dopo il loro tormentato passato. Nel frattempo Tessa suscita l'interesse di altri ragazzi e viene sconvolta da un improvviso ritorno. Ma troviamo molto improbabile che chi andrà a vedere il film non sappia tutto quello che succederà.

Per prepararvi all'uscita di After 2 vi anticipiamo una clip intitolata L'oroscopo di Tessa, in cui scopriamo che il suo compleanno (il 18 dicembre) cade lo stesso giorno di quello di un famigerato personaggio storico...