After 2: Tessa e Hardin tornano nel primo trailer italiano del sequel!

Il film tratto dal secondo capitolo del romanzo best seller di Anna Todd, con protagonisti Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin arriva prossimamente nei cinema italiani.

Tessa Young e Hardin Scott stanno per tornare al cinema. After 2, il film basato sul secondo capitolo del romanzo best seller di Anna Todd, sarà infatti prossimamente nei cinema italiani.

Diretto da Roger Kumble, che ha esordito alla regia più di 20 anni fa con Cruel Intentions, e che si è dedicato di recente a serie tv di successo come Pretty Little Liars e Suits, e con protagonisti nuovamente Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin, After 2 promette di essere ancora più sensuale del primo film, come possiamo bene vedere nel primo trailer italiano appena arrivato online:



After 2: Il Primo Trailer in Italiano del Film - HD

Il primo film di After, nato dal travolgente successo tra gli adolescenti di un fan fiction su Wattpad diventata poi una serie di romanzi venduti in milioni di copie, era uscito un anno fa nel nostro paese incassando oltre 6 milioni di euro al boxoffice. Un successo che siamo sicuri si ripeterà anche con questo After 2.