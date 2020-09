After 2: spettatori raddoppiati per il film che vola verso un weekend trionfale

News Cinema

Il sequel di After vola con oltre 200 mila presenza e si prepara a un weekend di grandi incassi al box office.

Con l'ottimo esordio di mercoledì 2 settembre, After 2 ha posto le basi per piazzarsi al primo posto al box office del weekend. Lo sapremo con certezza lunedì mattina come saranno andati gli incassi, ma i 100.000 spettatori del primo giorno di programmazione sono abbondantemente raddoppiati. Secondo i dati Cinetel fino a venerdì sera, il nutrito pubblico di Afternators (così si chiamano i fan) che è andato al cinema a vedere il film, ammonta ora a 209.100 presenze totali.

Il sequel di After, tratto dalla storia romantica di Tessa e Hardin narrata nella serie libri di Anna Todd, sta riportando vita nelle sale cinematografiche post-pandemia insieme a Tenet e lascia ben sperare per la ripartenza del mercato cinematografica che si avvia verso la stagione autunnale. Gli incassi totali fino ad oggi di After 2 e Tenet (uscito in sala il 26 agosto) sono, rispettivamente, di 1.442.502 € e di 3.171.121 €.

Qui si può consultare l'elenco dei cinema dove vedere After 2 in Italia. Qui sotto invece il trailer di After 2.

After 2: Il Trailer in Italiano Ufficiale del Film - HD

#CinemaReloaded è un messaggio di ottimismo aperto a tutti per testimoniare, condividere e sostenere le iniziative di rilancio del cinema in sala. Scopri di più e aderisci sul sito Cinemareloaded.it