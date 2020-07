After 2, la prima clip italiana di uno dei sequel più attesi dell’anno, in cui Tessa incontra Trevor

News Cinema

I sognatori e i romantici, ma più semplicemente i milioni di italiani e abitanti della terra che hanno comprato i libri della serie di After, attendono con ansia il sequel, e noi vi mostriamo una scena cruciale del film, in cui Tessa incontra per la prima volta Trevor.

Più tormentato, più travolgente, insomma: più sexy. È così che viene presentato After 2, il sequel più atteso dai sognatori e dagli amanti di una serie di libri molto amati, anche in Italia, scritti da Anna Todd, che ha avuto voce in capitolo anche in questo nuovo capitolo cinematografico, firmando anche la sceneggiatura. La regia è passata da Jenny Gage al Roger Kumble della serie Pretty Little Liars e del sensuale Cruel Intentions, seguito incluso, con la missione di raccontare in maniera più sexy e romantica la storia dell’amore fra Tessa (Josephine Langford) e il bello e dannato Hardin (Hero Fiennes-Tiffin, nipote di Joseph e Ralph).

Tessa non è più la timida brava ragazza appena arrivata all’università, per la prima volta lontana da casa e dall’amata mamma, ma è una giovane donna sicura di sé, laurea in tasca, che cattura anche lei le attenzioni di tanti ragazzi, come dimostra questa scena, in cui si presenta con alterne fortune nel suo primo posto di lavoro.

Vi presentiamo una clip video in anteprima, in cui Tessa incontra Trevor (Dylan Sprouse), e non saranno subito parole dolci fra di loro.