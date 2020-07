After 2: il trailer italiano ufficiale del sequel di After

News Cinema

O voi, fan dei libri di Anna Todd, fermate tutto e mandate in play il trailer italiano di After 2. Adesso! Il film arriverà al cinema in Italia il 2 settembre 2020.

Avete chiesto al vostro smartphone di annotare l'uscita di After 2?

Il sequel del grande successo che è stato After al box office italiano arriverà nei cinema il 2 settembre 2020. After 2 è tratto dal secondo capitolo Un cuore in mille pezzi. della saga scritta da Anna Todd. La scrittrice ha avuto un grande e inaspettato trionfo da parte dei giovani lettori, pubblicando online le storie di Tessa e Hardin sulla piattaforma Wattpad, nate come una fanfiction dedicata agli One Direction.

Innanzitutto per After 2 abbiamo una nuova sinossi ufficiale:

Dopo la loro rottura, Hardin (Hero Fiennes Tiffin) e Tessa (Josephine Langford) cercano di andare avanti ognuno per la propria strada. Mentre Hardin torna a perdersi in cattive abitudini, Tessa, forte della sicurezza acquisita, inizia a frequentare lo stage dei suoi sogni alla casa editrice Vance dove attira l’attenzione del suo collega Trevor (Dylan Sprouse), il ragazzo perfetto col quale intraprendere una relazione. Trevor è intelligente, spiritoso, attraente ma soprattutto è affidabile. Tessa, nonostante questo nuovo incontro, non riesce a togliersi dalla testa Hardin. Dopotutto lui è l’amore della sua vita e al di là dei loro fraintendimenti e delle difficoltà, non può negare ciò che prova. Vorrebbe essere in grado di andare avanti per la sua strada, ma non è così semplice. Attraverso gli alti e i bassi della loro relazione, Tessa e Hardin lotteranno per stare ancora insieme anche se l’intero universo sembra tramare per tenerli separati.

Ansiosi di rivedere Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin sullo schermo? Calmate la vostra attesa mandando in play qui sotto il trailer italiano ufficiale di After 2.



After 2: Il Trailer in Italiano Ufficiale del Film - HD

