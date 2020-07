After 2: il film esce al cinema in Italia il 2 settembre 2020

News Cinema

L'attesa è spasmodica per i fan dei libri di Anna Todd. Dopo il grande successo di After, il sequel After 2 arriverà al cinema in Italia il 2 settembre 2020.

Il grande successo di After nel 2019 ha fruttato al box office italiano la ragguardevole cifra di oltre 6 milioni di euro. I fan dei romanzi di Anna Todd in Italia sono giovani e, soprattutto, sono tanti e si può dire già dire che sia scontato un nuovo successo per il sequel del film tratto dal secondo capitolo Un cuore in mille pezzi. La scrittrice ha avuto un grande e inaspettato riscontro pubblicando online le sue storie sulla piattaforma Wattpad dove l'amore incondizionato dei due protagonisti Tessa e Hardin era nato come una fanfiction dedicata agli One Direction.



After 2: Il Primo Trailer in Italiano del Film - HD

Il fenomeno letterario prosegue dunque il suo percorso sul grande schermo con After 2 che uscirà ufficialmente nei nostri cinema il 2 settembre 2020. Anticipato di qualche giorno da Tenet di Christopher Nolan, il film darà un forte e necessario contributo alla ripartenza delle sale cinematografiche. I protagonisti di After 2 sono sempre loro, Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin. La serie young adult si compone di un totale di 5 libri e, visto il successo del primo film, non c'è ragione perché non venga completata anche nelle versioni cinematografiche.

Qui sotto la calorosa accoglienza dei fan a Hero Fiennes Tiffin e Anna Todd quando sono transitati da Milano nel febbraio 2019 per presentare After.

After: Anna Todd e Hero Fiennes-Tiffin a Milano - HD

