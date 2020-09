After 2 domina al boxoffice del weekend, Tenet si avvicina ai 4 milioni d'incasso

News Cinema

After 2 e Tenet hanno definitivamente riavviato il mercato cinematografico italiano, com'è chiaro dalla classifica del boxoffice.

Com'era evidente dai risultati del suo esordio sugli schermi italiani, il romantico After 2 è il trionfatore del boxoffice italiano del weekend, con un primo posto da 1.528.000 euro, per un totale nostrano in cinque giorni di 2.187.000. E' presto per dire se toccherà i 6 milioni del suo predecessore, ma l'affetto tributato alla saga di Tessa e Hardin dai romanzi di Anna Todd è ribadito dal pubblico italiano dei più giovani, tornato definitivamente in sala dopo il lockdown.

Persino Tenet di Christopher Nolan, apripista del rilancio dell'esperienza cinematografica, deve accontentarsi di un secondo posto da 955.000 euro, con un introito italiano finora che ammonta quindi a 3.733.000. Nel frattempo, il film è finalmente uscito anche negli Usa, con una partenza sui 20 milioni di dollari: difficile valutare la performance in queste circostanze, con all'incirca il 70% delle sale americane riaperte al 50% se non al 25% della capienza, però possiamo dire che all'estero il film ha rastrellato finora 126 milioni di dollari, quindi si viaggia su un totale mondiale di 146. Il film deve toccare i 400 per rientrare nei costi di oltre 200.

I numeri a partire dal terzo posto sono più modesti: sbarcato finalmente in sala dopo tre anni di attesa e senza pubblicità, The New Mutants, eredità mutante della Fox per la Disney, tocca quasi 250.000 euro in cinque giorni: finora viaggia sui 20 milioni di dollari registrati nel mondo, per un costo sui 70.

Slitta dalla seconda alla quarta posizione Onward, ultima fatica della Pixar in un mondo fantasy imborghesito che ha tanto bisogno di riscoprire la magia dimenticata: incassa altri 102.000 euro e raggiunge i 774.000 italiani.

Scende dal terzo al quinto posto anche l'Antonio Ligabue interpretato da Elio Germano Orso d'Argento a Berlino in Volevo nascondermi: questo weekend porta a casa altri 59.000 euro, per un totale di 639.000.



Il box office completo del weekend



After 2: Il Trailer in Italiano Ufficiale del Film - HD

#CinemaReloaded è un messaggio di ottimismo aperto a tutti per testimoniare, condividere e sostenere le iniziative di rilancio del cinema in sala. Scopri di più e aderisci sul sito Cinemareloaded.it