After 2: da oggi aperte le prevendite online del sequel di After

In attesa dell'uscita al cinema del 2 settembre, è possibile da oggi acquistare il biglietto per After 2 nelle sale che dispongono del servizio di biglietteria online.

Si avvicina il 2 settembre, giorno di uscita nelle sale italiane del sequel di After. Nel 2019 il primo film tratto dai libri di Anna Todd aveva fruttato al box office italiano un totale di oltre 6 milioni di euro. After 2 è naturalmente tratto dal secondo capitolo Un cuore in mille pezzi. ed è un appuntamento imperdibile i giovani fan della storia d'amore tra Tessa e Hardin, nato come una fanfiction dedicata agli One Direction.

Il fenomeno letterario prosegue dunque il suo percorso sul grande schermo e da oggi sono disponibili in prevendita i biglietti per After 2. Le sale che dispongono di biglietteria online si stanno attivando per le prenotazioni dei posti (con tutte le misure di sicurezza imposte per salute, tra mascherine e distanziamento sociale) dal giorno in cui il film entrerà in programmazione, ovvero il 2 settembre.

Nel frattempo, per ingannare l'attosa, qui sotto possiamo vedere una clip in italiano di After 2 in cui Tessa incontra una donna speciale nella vita di Hardin.



After 2: Nuova Clip Italiana del Film "Un incontro speciale per Tessa" - HD

