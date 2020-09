After 2: da oggi al cinema il sequel della storia romantica di Tessa e Hardin

News Cinema

Dopo il buon incasso di Tenet che ha riportato molta gente in sala, le aspettative sono alte anche per After 2 che dovrebbe richiamare al cinema molti adolescenti.

Arriva oggi 2 settembre nei cinema italiani After 2, il sequel della storia romantica di Tessa e Hardin basata sui libri di Anna Todd. Dopo il travolgente successo del primo After, e incalzati dalla richiesta febbrile dei fan detti Afternators per avere nuovi film, la produzione ha messo subito in cantiere il seguito. La sceneggiatura di After 2 stavolta è stata adattata direttamente dalla Todd, al suo primo lavoro di scrittura per lo schermo. “Scrivere il copione di After 2 è stata una bellissima esperienza” racconta l'autrice, "ho scritto After we Collided quando avevo poco più di 20 anni, e sebbene avessi revisionato il primo film da produttrice, trasformare il mio secondo romanzo in una sceneggiatura è stato un viaggio completamente diverso”.

La storia di After 2 prosegue da dove avevamo lasciato i protagonisti alla fine del primo film. Dopo la loro rottura, Tessa (Josephine Langford) e Hardin (Hero Fiennes Tiffin) cercano di andare avanti ognuno per la propria strada. Mentre Hardin torna a perdersi in cattive abitudini, Tessa, forte della sicurezza acquisita, inizia a frequentare lo stage dei suoi sogni alla casa editrice dove attira l’attenzione del suo collega Trevor (Dylan Sprouse), il ragazzo perfetto col quale intraprendere una relazione. Trevor è intelligente, spiritoso, attraente ma soprattutto è affidabile. Il problema per lei è che, nonostante questo nuovo incontro, non riesce a togliersi dalla testa Hardin. Dopotutto lui è l’amore della sua vita e al di là dei loro fraintendimenti e delle difficoltà, non può negare ciò che prova.