After 2: con 100.000 spettatori in un giorno si unisce a Tenet nel riportare il pubblico al cinema in Italia

Il seguito del film romantico dai romanzi di Anna Todd, After 2, ha battuto il record di incassi post-pandemia nel giorno di debutto in Italia, con Tenet che resiste molto bene al secondo posto.

Al suo primo giorno di programmazione in Italia After 2, seguito del film romantico per adolescenti basato sui romanzi di Anna Todd, spinge Tenet al secondo posto, riuscendo a riportare una buona fetta del pubblico giovanile al cinema, con 100.000 presenze in un giorno solo, per 651.000 euro d'incasso, stando ai dati Cinetel. E' un piccolo record nell'Italia post-pandemia, visto che il 26 agosto, all'esordio di Tenet, il film di Christopher Nolan si è "fermato" a 400.000 (attualmente è a quota 2.775.000). Comunque la si veda, su fasce di pubblico differenti, i due lungometraggi stanno contribuendo attivamente a ricordare alla gente il piacere di tornare in sala.

Il primo After in Italia ha registrato l'anno scorso oltre 6 milioni di euro, in proporzione battendo persino l'incasso nordamericano sui 12 milioni di dollari, collocandosi al terzo posto dei maggiori risultati internazionali del film, dopo quelli di Francia e Germania.

After 2 prosegue il racconto delle peripezie amorose tra Tessa (Josephine Langford) e Hardin (Hero Fiennes Tiffin), con la prima affezionata ma allo stesso tempo respinta dall'immaturità di lui, mentre altri ragazzi si interessano a lei e qualcosa dal suo passato torna per confonderle ancora di più le idee. Anche il passato di Hardin, tuttavia, ha punti oscuri. Potrà mai Tessa dimenticare che è stata oggetto di una scommessa?



