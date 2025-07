Afrodite: arriva al cinema il film Stefano Lorenzi, con Ambra Angiolini e Giulia Michelini, ispirato a una storia vera

News Cinema

Presentato in anteprima mondiale al Bif&st 2025, dal 31 luglio arriva al cinema Afrodite, il nuovo film di Stefano Lorenzi, una coinvolgente storia al femminile, interpretata da Ambra Angiolini e Giulia Michelini.

Presentato in anteprima mondiale al Bif&st 2025, dal 31 luglio arriva nei cinema italiani Afrodite, il nuovo film di Stefano Lorenzi, una coinvolgente storia al femminile ambientata in una Sicilia selvaggia e misteriosa degli anni 90, interpretata da Ambra Angiolini, Giulia Michelini, Gaetano Bruno, Francesco La Mantia. Il film, una produzione Dakota Film Lab con Rai Cinema, in produzione associata con Greenboo Production, è distribuito da Altre Storie.

Afrodite: la trama e il trailer del film