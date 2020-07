Aenne Burda - La donna del miracolo economico: trama del film tedesco

News Cinema

Due episodi da 90 minuti, diventano un film unico da tre ore per raccontare la storia di Aenne Burda - La donna del miracolo economico. La trama del film tedesco ripercorre la vita e i successi della fondatrice della famosa rivista di moda.

Concepito come un doppio appuntamento televisivo per la TV tedesca, Aenne Burda - La donna del miracolo economico è stato confezionato da noi come un unico film di tre ore. Si tratta di una imponente produzione che la Germania ha trattato con tutta la cura del caso, essendo un film biografico su Aenne Burda, celebre fondatrice della rivista di moda che portava il suo cognome la quale diventò uno dei simboli della rinascita economica del suo paese nel dopoguerra. La ricostruzione storica è stata impegnativa per gli scenografi del film affinché potessero far sentire agli spettatori di essere tornati negli anni 50, ma molto più importante è stato il lavoro per i costumi. Trattandosi di una storia sulla fashion industry che in quegli anni iniziava a risollevare gli animi popolari, ogni dettaglio sull'abbigliamento non poteva essere lasciato al caso, per nessuno dei 1250 costumi che sono serviti per le comparse, e men che meno per i ben 30 vestiti indossati dalla protagonista Katharina Wackernagel. che interpreta Aenne Burda.

Aenne Burda - La donna del miracolo economico: la trama del film tedesco

Il film biografico Aenne Burda - La donna del miracolo economico inizia alla fine degli anni 40, quando la donna insegue con tenecia la sua visione: portare la moda nella cultura popolare della Germania. Aenne è sull'orlo di un personale tracollo economico e lo stesso paese ancora sta combattendo con i fantasmi della Seconda Guerra Mondiale. Lentamente la società si muove verso una rinascita economica e, con il giusto tempismo, Aenne Burda mette in pratica il sogno di riportare l'eleganza femminile in modo che sia accessibile a tutti. L'idea di creare una rivista di moda che seduca l'occhio, offra un approfondimento sui tessuti e dia suggerimenti per un taglio e cucito fai-da-te risulta essere vincente. La donna deve combattere per far approvare le proprie idee, superando lo scetticismo maschile, in primis del marito Franz. Aenne Burda anticiperà di molto il tempo in cui l'emancipazione femminile raggiungerà il culmine, contribuendo alla rinascita economica tedesca e alla promozione di una società progressista.