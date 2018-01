Adrian Sitaru e Stephane Brizé protagonisti del Bergamo Film Meeting 2018

Non solo Liv Ullmann (che pure campeggia nell'immagine ufficiale del festival che vedete qui sotto.

Perché ad arricchire il programma del Bergamo Film Meeting 2018, oltre all'annunciata retrospettiva sull'attrice e regista norvegese, e all’omaggio a Jonas Mekas, artista, regista e poeta, fondatore del New American Cinema Group e creatore dell’Anthology Film Archive arrivano ora tre personali che riflettono su alcuni nei nuovi nomi più interessanti del cinema europeo.

Una è dedicata a uno degli esponenti meno noti della new wave rumena, Adrian Sitaru, quello di film come Ilegitim e Fixeur, visti entrambi al Torino Film Festival; una seconda al francese Stephane Brizé, autore di film passati in concorso a festival come Cannes (La legge del mercato) e Venezia (Una vita).

A queste personali e alla retrospettiva si aggiunge poi un focus dedicato al cinema d'animazione che vedrà protagonista la slovena Špela Čadež.

Il Bergamo Film Meeting 2018 si terrà dal 10 al 18 marzo: 9 giorni fitti di proiezioni, per più di 160 film provenienti da tutto il mondo rappresenteranno della 36esima edizione del festival, che come di consueto sarà arricchito dalla presenza di numerosi ospiti internazionali, incontri con gli autori, eventi speciali, sorprese e anteprime, percorsi di visione per le scuole e gli spettatori under 18, insieme a un vivace contorno di appuntamenti tra arte, musica e fumetti, realizzati grazie al network di collaborazioni ormai consolidate tra il Festival e le numerose realtà culturali del territorio.