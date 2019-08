Adrian Lyne tornerà alla regia con Deep Water (Acque profonde), adattamento del romanzo di Patricia Highsmith

News Cinema

Nella produzione targata Regency dovrebbero recitare Ben Affleck e Ana de Armas.

Uno dei registi iconici del cinema degli anni ’80, l’inglese Adrian Lyne, tornerà dietro la macchina da presa dopo ben diciassette anni di assenza, precisamente da Unfaithful – L’amore infedele. Il progetto che lo riporterà alla regia è l’adattamento cinematografico del romanzo di Patricia Highsmith Deep Water (in italiano Acque profonde). Le riprese dovrebbero cominciare il prossimo novembre sotto la produzione della Regency. Come protagonisti del film dovrebbero recitare Ana de Armas (Blade Runner 2049) e Ben Affleck (Triple Frontier).

L’adattamento per il grande schermo è stato scritto dalla coppia formata da Zack Helm (Stranger Than Fiction) e Sam Levinson (Euphoria). La storia principale del libro della Highsmith è quella di Vic e Melinda Van Allen, coppia appena sposata I cui piccolo giochi mentali prendono una strana piega quando alcune persone a loro vicine iniziano a morire. Una volta finite l’amore, invece di divorziare I due decidono di concedersi liberamente ad altri amanti. Un thriller con venature erotiche, genere in cui Lyne ha trovato i suoi momenti di massima ispirazione, come quell’Attrazione fatale che nel 1987 gli regalò addirittura la nomination all’Oscar per la migliore regia.

Tra gli altri film memorabili di Adrian Lyne vogliamo segnalare il cult-movie Flashdance con Jennifer Beals, il dramma erotico 9 Settimane e ½ con la coppia esplosiva formata da Kim Basinger e Mickey Rourke; infine Allucinazione perversa, horror più sfortunato al botteghino ma diventato pian piano oggetto di venerazione da parte degli appassionati del genere. Di questo film è in arrivo un remake aggiornato interpretato da Michael Ealy. Protagonista dell’originale era invece un perfetto Tim Robbins.