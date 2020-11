Addio all'attrice Daria Nicolodi, mamma di Asia Argento ed ex compagna di Dario Argento

News Cinema

Un'altra funesta notizia in questo cupo mese di novembre: a soli 70 anni è morta Daria Nicolodi, attrice del cinema e del teatro italiano, madre di Asia Argento ed ex compagna e protagonista dei film di Dario Argento.

In questo novembre che sta diventando il più cupo dei mesi, aperto dalla scomparsa improvvisa di Gigi Proietti e proseguito con la morte di Maradona, un altro grave e inatteso lutto colpisce il mondo dello spettacolo. È stato proprio il suo ex compagno di vita e di lavoro, Dario Argento, da cui Daria Nicolodi aveva avuto la figlia Asia, ad annunciare la morte, a soli 70 anni, dell'attrice fiorentina, attiva al cinema, a teatro e in tv, anche sceneggiatrice.

Non è stata annunciata la causa , ma a ben pensarci era dall'agosto scorso che Daria Nicolodi, attivissima su Twitter, non pubblicava più niente. Nella biografia si definiva "fiorentina di Bellosguardo" ed era proprio a Firenze e alla Toscana, dove viveva, che erano dedicati molti dei suoi bei post.

Daria Nicolodi, nata il 19 giugno 1950, si era trasferita a Roma a fine anni Sessanta e nel 1972 aveva avuto una figlia, Anna, dallo scultore Mario Ceroli. La morte della ragazza nel 1994 per un incidente stradale era stato uno dei grandi dolori della sua vita, che spesso ricordava. I primi ruoli cinematografici li ricoprì in Uomini contro di Francesco Rosi, Salomé di Carmelo Bene e La proprietà non è più un furto di Elio Petri. Poi l'incontro con Dario Argento e la sua importante partecipazione a Profondo Rosso, Suspiria (che aveva anche scritto), Inferno, Tenebre, Phenomena e Opera. Nel 2007 era tornata a collaborare con lui in La terza madre. Diretta dalla figlia Asia, era comparsa in Scarlet Diva. In tv la ricordiamo in Ritratto di donna velata e in Giuseppe Verdi

Tra gli altri registi che l'avevano diretta ci sono Mario Bava (Shock), Sergio Citti, Lamberto Bava, Michele Soavi, Cristina Comencini, Ettore Scola. Nel 2009 i Manetti Bros. l'avevano coinvolta in un episodio del televisivo Coliandro. A teatro aveva interpretato la storica commedia musicale La commedia di Gaetanaccio con Gigi Proietti, diretta da Luigi Magni. Da anni si era ritirata dalle scene ma aveva mantenuto un costante contatto sui social coi suoi fan.

A Dario e Asia Argento, amici e familiari, le nostre più sincere condoglianze.

Questo il commovente saluto di Asia Argento alla madre