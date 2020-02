Addio al produttore Paolo Guerra che ha portato Aldo, Giovanni e Giacomo al cinema

News Cinema

Produttore cinematografico dal 1997 con il primo e fortunato film di Aldo Giovanni e Giacomo, Tre uomini e una gamba, Paolo Guerra si è spento nella sua città Modena all'età di 70 anni.

Si è spento nella sua città Modena il produttore Paolo Guerra. È lui ad aver creduto per primo nel successo cinematografico di Aldo, Giovanni e Giacomo, facendoli esordire nel 1997 con Tre uomini e una gamba, un periodo in cui i comici televisivi sul grande schermo erano una scommessa priva di garanzie. Quel film, scritto e diretto dal trio insieme a Massimo Venier, fu il caso dell'anno arrivando a guadagnare 45 miliardi di lire ottenendo anche una candidatura ai David di Donatello come miglior opera prima. La collaborazione tra Guerra e i comici proseguì con Così è la vita (1998), Chiedimi se sono felice (2000) e La leggenda di Al, John e Jack (2002), che segnò una fase di maturazione nel suo percorso di produttore, con l'esperienza delle riprese a New York per un film in costume, tributo ai vecchi capisaldi del genere gangster.

E ancora Tu la conosci Claudia? (2004), l'"esperimento" Anplagghed al cinema (2006) in cui Paolo Guerra propose uno spettacolo dal vivo trasformato in film in alta definizione e distribuito regolarmente nella stagione cinematografica, Il cosmo sul comò (2008), La banda dei Babbi Natale (2010), Il ricco, il povero e il maggiordomo (2014) e Fuga da Reuma Park (2016). Nel 2018 il produttore diede fiducia ad Aldo e al desiderio di un film "tutto suo", Scappo a casa. Attualmente nelle sale, Odio l’estate è l'ultimo film prodotto da Paolo Guerra nei cui titoli è presente una dedica in suo onore e in segno di ringraziamento da parte di Aldo, Giovanni, Giacomo e di Massimo Venier del percorso artistico condiviso insieme e della lunga amicizia. C'è chi nell'ambiente di lavoro lo chiamava "Guerra di nome e di fatto", per il suo coraggio e la caparbietà nel portare avanti i progetti in cui credeva. Paolo Guerra si è spento all'età di 70 anni dopo una breve e fulminante malattia.