Addio al nubilato, da oggi su Prime Video la commedia al femminile di Francesco Apolloni: clip esclusiva

Laura Chiatti, Chiara Francini, Antonia Liskova e Jun Ichikawa sono le protagoniste del nuovo film di Francesco Apolloni Addio al nubilato, in streaming da oggi su Prime Video.

E' disponibile in streaming, su Prime Video, di Addio al nubilato, una commedia tutta al femminile che vede protagoniste Laura Chiatti, Chiara Francini, Antonia Liskova e Jun Ichikawa e che sarà disponibile sulla piattaforma dal 24 febbraio. La storia vede protagoniste le attrici nei panni di quattro amiche che, alla vigilia del matrimonio di una quinta, scoprono che la promessa sposa è sparita nel nulla. Nel cast ci sono anche Antonia Fotaras ed Emma Lió.

Addio al nubilato, prodotto da Minerva Pictures con Rai Cinema, in collaborazione con Amazon Prime Video è il nuovo lavoro di Francesco Apolloni, regista di film come La verità vi prego sull'amore e Fate come noi, ed basato su una sua omonima pièce teatrale. E noi ve ne mostriamo una clip in anteprima esclusiva.

La trama ufficiale del film

Cinque donne, amiche fin dai tempi del liceo, si danno appuntamento per festeggiare l’addio al nubilato di una di loro. È la sposa ad aver organizzato tutto, ma lei non c’è! La festeggiata, come in una caccia al tesoro, lascia degli indizi che portano le quattro damigelle ad attraversare la città, in una nottata rocambolesca che termina proprio davanti il loro vecchio liceo. Della sposa, però, continua a non esserci alcuna traccia… Cosa avrà riservato alle amiche come ultima sorpresa?

