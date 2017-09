Addio al grande Harry Dean Stanton, scomparso a 91 anni

Uno dei grandi caratteristi della storia del cinema americano, Harry Dean Stanton, è morto alla veneranda età di 91 anni.

Impossibile ricordare tutti i capolavori da lui girati, ma qualche titolo vale la pena scriverlo comunque. Eccome se vale. Noi lo abbiamo amato ad esempio in un western sfortunato quale Missouri di Arthur Penn, dove recitava insieme a titani del calibro di Marlon Brando e del suo grande amico Jack Nicholson. La fama internazionale l'aveva raggiunta nel 1979 con Alien di Ridley Scott, e sempre nel filone di fantascienza due anni dopo aveva realizzato un altro cult-movie assoluto come 1997: Figa da New York di John Carpenter.

Harry Dean Stanton ha lavorato con tutti i più grandi autori del cinema americano e non solo: da Robert Altman a Francis Ford Coppola, da Martin Scorsese a David Lynch e molti altri. Due film da lui interpretati hanno trionfato al festival di Cannes: nel 1984 Paris, Texas di Wim Wenders, di cui era vibrante protagonista, e nel 1990 Cuore selvaggio di David Lynch.

Cos'altro ricordare di questo immenso e gentile personaggio? Forse la sua ultima, commovente interpretazione in Lucky, visto all'ultimo Locarno Festival. Speriamo dunque di poter rivedere il grande Harry in sala ancora una volta anche in Italia.

Eccovi il commosso omaggio che Coming Soon fece a Harry Dean Stanton in occasione dei suoi 90 anni.