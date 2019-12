News Cinema

Il suo film di culto è stato senza dubbio M.A.S.H. di Robert Altman.

E’ scomparso all’età di 79 anni il leggendario caratterista René Auberjonois, il quale ha purtroppo perso la sua personale battaglia col cancro ai polmoni. Sia il pubblico televisivo che quello cinematografico lo ricorderà per ruoli a dir poco iconici. Per il piccolo schermo ha infatti interpretato Odo in Star Trek: Deep Space Nine, andato in onda dal 1993 al 1999 e considerato uno dei migliori show dell’universo di Star Trek. Ma in TV Auberjonois ha girato anche un’altra serie di culto come Benson.

Attivo in teatro fin dagli anni ’60, René Auberjonois ha trovato la consacrazione al cinema grazie a M.A.S.H., diretto da Robert Altman nel 1970. Nel capolavoro che vedeva protagonisti Donald Sutherland ed Elliott Gould il caratterista aveva il ruolo del goffo e gentile Padre Mulcahy, vittima degli scherzi irriverenti dei chirurghi dell’ospedale da campo. Con il grande regista ha avuto un sodalizio artistico che ha portato ad altri cult-movie come I compari, Images, I protagonisti. Gli amanti dei film Disney lo ricorderanno anche per aver dato voce a Louis nella versione animata de La Sirenetta. Tra gli altri film a cui ha partecipato ci sono anche Gli occhi di Laura Mars, Batman Forever e il King Kong del 1976.

Più recentemente Auberjonois aveva stretto un’altra fruttuosa collaborazione artistica con Kelly Reichardt, che lo ha diretto sia nel bellissimo dramma al femminile Certain Women che nel più recente, poetico western