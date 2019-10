Addio al al grande Robert Evans, produttore di Chinatown e Il maratoneta

News Cinema

Il mogul di una Hollywood ormai scomparsa aveva 89 anni.

All’età di 89 anni è morto il produttore Robert Evans, una delle figure fondamentali per la formazione di quell’epoca di cinema che conosciamo come la “Nuova Hollywood”. Tanto per darvi un’idea dell’importanza di Evans, Il Padrino e Il Padrino – Parte II sono stati realizzati dalla Paramount quando era lui a dirigere allo studio. Lo stesso Evans lavorò a entrambi i progetti come produttore esecutivo non accreditato. Tra i film realizzati dalla compagnia nel periodo in cui era lui a prendere le decisioni ci sono anche A piedi nudi nel parco, La strana coppia, Rosemary’s Baby, Love Story, Harold e Maude, Serpico, La conversazione. Insomma, un po’ di storia del cinema l’ha scritta. Eccome se l’ha fatto…

Tra i capolavori di cui invece Robert Evans è stato produttore ufficiale troviamo prima di tutto Chinatown di Roman Polanski, per cui ha ricevuto la sua unica nomination all’Oscar (il film fu sconfitto proprio da Il Padrino – Parte II, quindi poco male per lui…). Nel 1976 ha prodotto invece Il maratoneta di John Schlesinger, thriller cult con Dustin Hoffman e Sir Laurence Olivier. Non sempre gli è andata bene, soprattutto quando ha cercato di realizzare opere in più ampia indipendenza dallo Studio: Popeye di Robert Altman, The Cotton Club ancora di Francis Ford Coppola e Il grande inganno di Jack Nicholson – sequel di Chinatown) si sono rivelati cocenti insuccessi al botteghino. Ma vi sfidiamo a dichiarare che non si tratti almeno di opere affascinanti, anche nella loro incompiutezza. Negli ani ’90 Robert Evans ha lavorato anche con il grande e “maledetto” William Friedkin, a cui ha prodotto il thriller Jade. Anche in questo caso un insuccesso. E anche in questo caso la prova che Evans ha tentato davvero di realizzare film fuori dagli schemi, iconoclasti, dentro e fuori dai dettami dell’industria hollywoodiana e comunque sempre personali.