Addio ad Alberto Ravaglioli, fondatore del Fantafestival

Il giornalista Alberto Castagna, che ha a lungo collaborato con lui, ha dato sui social la triste notizia il 12 maggio della scomparsa improvvisa, per un banale incidente domestico purtroppo fatale (una caduta dalle scale durante le sue vacanze all'Isola d'Elba), del noto studioso di cinema e organizzatore romano Alberto Ravaglioli, fondatore nel 1981 del Fantafestival, che avrebbe poi diretto dal 1983 per moltissimi anni, i migliori, insieme ad Adriano Pintaldi, scomparso per una malattia nel marzo di quest'anno.

A volte il destino è bizzarro e crudele e li ha fatti morire lo stesso anno: anche se le loro strade si erano da tempo separate, eravamo soliti pensarli quasi come un'unica entità, come quelli che, nel bene e nel male, avevano creato dal nulla in Italia, paese con scarse tradizioni in merito, un festival internazionale dedicato al cinema horror e di fantascienza, che era diventato occasione di happening e appuntamento caotico e irrinunciabile per tantissimi giovani appassionati che grazie a loro, alle retrospettive organizzate e ai personaggi leggendari che avevano portato in Italia, sono cresciuti con l'amore per il genere, diventando spesso anche critici e registi (Luca Guadagnino era un assiduo frequentatore del Fantafestival, per citarne solo uno).

Ci addolora la scomparsa di personaggi che hanno rappresentato un'epoca culturalmente più ricca e anche spensierata, dove accanto al capolavoro (come Braindead di Peter Jackson, accompagnato dal protagonista Timothy Balme) trovavi il trash più ignobile, accolto dagli ululati e dalle risate della sala. L'attuale direttore del Fantafestival, Simone Starace, anch'egli in questo periodo colpito da un grave lutto personale (anche a lui vanno le nostre condoglianze), stava organizzando proprio con Ravaglioli un omaggio a Pintaldi per l'edizione di ottobre, omaggio che a questo punto verrà esteso anche a lui. Alberto Ravaglioli è morto un giorno prima del suo 76esimo compleanno.

(nella foto, dall'Archivio del Fantafestival, Alberto Ravaglioli nel 1999 con Michele De Angelis, suo successore alla guida del Fantafestival, scomparso prematuramente nel 2021. L'altra, con Ravaglioli da solo, è del 1990).