Addio a Yasuo Otsuka, tra Lupin III e Hayao Miyazaki

Classe 1931, si è spento Yasuo Otsuka, uno degli animatori più famosi della storia degli anime, collaboratore anche di Hayao Miyazaki e importante nell'avvio del Lupin III animato.

Si è spento all'età di 89 anni Yasuo Ōtsuka, uno degli animatori più noti nel mondo degli anime, si potrebbe dire uno dei pilastri della moderna animazione giapponese all'indomani della II Guerra Mondiale, essendone stato uno dei protagonisti dalla fondazione: certamente lo si ricorda per la sua attività sull'adattamento anime del Lupin di Monkey Punch, sin dal "pilota" del 1969, ma passando pure per la prima serie "della giacca verde", la seconda "della giacca rossa" e diversi lungometraggi, tra cui Lupin III - Il castello di cagliostro e, come ultimo suo lavoro accreditato, lo special Lupin III - L'elusività della nebbia (2007).

Ma Ōtsuka aveva iniziato assai prima, riuscendo a diventare a metà degli anni Cinquanta uno degli animatori più quotati della Toei, prendendo parte al seminale La leggenda del serpente bianco (1958) di Taiji Yabushita, il primo lungometraggio anime a colori della storia. La sua carriera si è intrecciata spesso con quella degli "allievi" allora più giovani come Hayao Miyazaki e Isao Takahata, specialmente quando con il secondo sempre alla Toei inaugurarono un approccio innovativo alla produzione e alla narrazione con La grande avventura del piccolo principe Valiant (1968), dove Hayao fu in grado di emergere. Yasuo continuò a lavorare con Miyazaki e Takahata, sia nel Gatto con gli stivali (1969) alla Toei, sia alla Tokyo Movie Shinsha appunto per il primo Lupin. Ōtsuka fu inoltre character designer e animatore per una delle opere televisive più epiche di Hayao, Conan ragazzo del futuro (1978) alla Nippon Animation, senza dimenticare che alcune delle scene d'azione più dinamiche della mitica serie "italogiapponese" Il fiuto di Sherlock Holmes (1984) erano firmate da lui.

Negli anni il rapporto con Miyazaki si è consolidato a tal punto da aver dato vita a un libro e addirittura a un documentario. Vera leggenda dell'animazione nipponica, dopo il ritiro si era dedicato all'insegnamento presso la Yoyogi Animation Academy.