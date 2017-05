Addio a Toni Bertorelli: tra i suoi ultimi ruoli quello del cardinale Caltanissetta in the Young Pope

L'attore Toni Bertorelli è morto oggi a Roma all'età di 67 anni.

Nato a Barge, in provincia di Cuneo, il 9 settembre del 1949, Bertorelli aveva iniziato la sua carriera teatrale nel 1969 interpretando personaggi del repertorio classico e contemporaneo, molto spesso sotto la regia di Carlo Cecchi.

Con "Il tartufo" di Moliére diretto da Armando Pugliese aveva vinto il premio UBU come miglior attore non protagonista per la stagione teatrale 1997/98.

L'esordio come regista di teatro risale al 1996 con "Les femmes savantes" cui sono seguiti "Un pezzo di monologhi e passi" nel 1999 e "Il colonnello con le ali" nel 2001.



L'esordio al cinema risale invece al 1982 con Stangata napoletana di Vittorio Caprioli, ma le sue interpretazioni sul grande schermo diventano più frequenti nel corso degli anni 90 in film come Morte di un matematico napoletano di Mario Martone, Pasolini - un delitto italiano di Marco Tullio Giordana, che gli è valso il premio Sacher d'oro come miglior attore non protagonista, Il Principe di Homburg di Marco Bellocchio, Il partigiano Johnny di Guido Chiesa, La stanza del figlio e Il Caimano di Nanni Moretti, Luce dei miei occhi di Giuseppe Piccioni e L'ora di religione, ancora di Bellocchio con il quale era tornato a lavorare di recente in Sangue del mio Sangue. Una delle sue ultime apparizioni sul grande schermo è stata nel 2015 con Latin Lover di Cristina Comencini.







Nel corso della sua carriera è apparso anche in diversi sceneggiati, serie e miniserie TV come The Young Pope di Paolo Sorrentino in cui ha interpretato il ruolo del cardinale Caltanissetta.