Addio a Tomas Milian, l'attore è morto a Miami all'età di 84 anni

Tomas Milian è morto ieri a Miami . L'attore di origine cubana aveva compiuto 84 anni il 3 marzo scorso. In Italia era noto soprattutto per il ruolo dell'ispettore Nico Giraldi detto Er Monnezza in una serie di film girati negli anni 70 in cui aveva l'incofondible voce di Ferruccio Amendola.

Tomás Quintín Rodríguez Milián era nato il 3 marzo 1933 a Cutono, un piccolo villaggio vicino all'Avana, da una famiglia della ricca borghesia cattolica.

A metà degli anni 50, sconvolto dalla morte per suicidio del padre e insofferente all'ambiente in cui vive, Tomas decide di andare a tentare la fortuna in America come attore. Idea che gli era venuta all'età di 16 anni quando era rimasto folgorato da James Dean nel film "La valle dell'Eden". La famiglia cerca di dissuaderlo, una zia molto ricca è anche disposta a pagargli l'Università, ma Milian non vuole sentire ragioni. Così finito il liceo a Cuba, parte per gli stati Uniti. Nel 1958 si stabilisce a New York, dove frequenta l'Actor's Studio e si mantiene facendo un po' di tutto dal lavapiatti, al benzinaio, al posteggiatore. Finchè il suo talento non viene notato dai responsabili della NBC, alla ricerca di volti nuovi per una serie televisiva intitolata "Decoy" che sarà il suo trampolino di lancio.

Nel 1959, grazie al regista Jean Cocteau, partecipa al Festival dei Due Mondi di Spoleto, dove entra in contatto con personaggi importanti del cinema italiano come Franco Zeffirelli, che lo vuole con sè per il lavoro teatrale "Il poeta e la Musa". Negli anni successivi lavora con alcuni dei più grandi registi del cinema italiano da Mauro Bolognini a Luchino Visconti. Dalla seconda metà degli anni 60 Milian abbandona i ruoli intellettuali e viene utilizzato, proprio a causa della sua faccia, per il genere allora appena nato degli spaghetti-western. La grande popolarità arriva seconda metà degli anni 70 grazie ai film di genere poliziottesco, in cui interpreta l'ispettore Nico Giraldi, che si afferma nell'immaginario collettivo italiano come "er Monnezza" e gli vale il premio Rodolfo Valentino come attore più creativo e nel 1980 il premio Antonio De Curtis per la commedia. Milian, tuttavia, in questo periodo continua a recitare anche in film di "alto livello" come La luna di Bernardo Bertolucci o Identificazione di una donna di Michelangelo Antonioni. Nella seconda metà degli anni 80 torna a New York decidendo di proseguire la sua carriera in America, specializzandosi come caratterista: partecipa, così, a grandi produzioni dirette da registi internazionali come Sydney Pollack, Oliver Stone, Steven Spielberg, Steven Soderbergh, Andy Garcia e in varie produzioni televisive. L'8 ottobre 2014, dopo una lunga gestazione, esce la sua autobiografia, scritta con la collaborazione di Manlio Gomarasca, Monnezza amore mio. Il 16 ottobre dello stesso anno, Milian ha ricevuto il Marc'Aurelio Acting Award alla carriera al Festival internazionale del film di Roma. E noi eravamo lì ad asoltarlo: leggi "L'annuncio di un nuovo film del Monnezza e tanta commozione nell'incontro con Tomas Milian".