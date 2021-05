Addio a Tawny Kitaen, star sexy degli anni Ottanta e di Bachelor Party

News Cinema

Attrice, modella e groupie, era nota soprattutto per essere stata la co-protagonista di Tom Hanks nella commedia diretta nel 1984 da Neal Israel, le copertine degli album dei RATT e per i videoclip musicali dei Whitesnake, negli anni in cui è stata fidanzata e moglie del cantante Dave Coverdale.

È morta il 7 maggio nella sua casa di Newport Beach, per cause ancora non note, Tawny Kitaen, stellina sexy degli anni Ottanta, attrice e modella nota soprattutto per le sue apparizioni in numerosi videoclip dei Whitesnake, negli anni in cui era fidanzata prima e moglie poi del cantante della band, David Coverdale, e per il ruolo di Debbie Thompson, promessa sposa dello scatenato Rick Gassko interpretato da Tom Hanks nella commedia del 1984 Bachelor Party - Addio al celibato, che potete rivedere comodamente in streaming su Disney+ e altre piattaforme.

Nata il 5 agosto del 1961 a San Diego, in California, Julie E. "Tawny" Kitaen iniziò la sua carriera nel mondo dello spettacolo all'inizio degli anni Ottanta, recitando in film per la tv e per il cinema, e in serie televisive. Tra questi, ovviamente, c'era il citato Bachelor Party, che con la commedia d'azione erotica The Perils of Gwendoline in the Land of the Yik-Yak (1983) e l'horror sovrannaturale Spiritika (1986) forma uno sparuto terzetto di film interpretati da Kitaen come protagonista.

Ma Tawny Kitanen, oltre che per questi film e per il ruolo di Deianeira nella serie tv anni Novanta Hercules e nei film per la tv che la serie ha generato, è nota soprattutto per il suo ruolo di attrice e modella per i gruppi rock che frequentava come groupie. Prima dei video per i Whitesnake, apparve anche sulla copertina di alcuni album dei RATT e in un video della band, dato che, prima di iniziare la sua relazione con Coverdale, Kitaen frequentava Robbin Crosby, chitarrista dei RATT.

Dal 1997 al 2002 Tawny Kitaen è stata sposata con il giocatore di baseball Chuck Finley, dal quale aveva avuto due figlie e da cui aveva divorziato dopo essere stata accusata di violenza domestica dal marito, accusata di averlo preso a calci in faccia indossando scarpe coi tacchi.

Negli ultimi anni Tawny Kitaen aveva partecipato a numerosi reality show statunitensi, tra i quali, nel 2008, Celebrity Rehab with Dr. Drew, in seguito ad alcuni problemi di lungo corso che aveva avuto con la cocaina e altre droghe.