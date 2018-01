Addio a Peggy Cummins, la Sanguinaria del celebre noir di Joseph H. Lewis

Se non avete mai visto La sanguinaria (Gun Crazy), classico del noir del 1950 diretto da Joseph H. Lewis, dovreste proprio farlo. Per budget, durata e ambizioni è un B movie, ma senza alcuna connotazione negativa, anzi, questo Bonnie e Clyde della generazione uscita dal secondo conflitto bellico è un film di rara potenza e passione, tra i cui sceneggiatori c'è anche il blacklisted Dalton Trumbo. L'occasione per parlarne viene dalla morte, avvenuta a Londra il 31 dicembre 2017, della sua protagonista, l'attrice gallese Peggy Cummins, che aveva 92 anni.

E' stata lei a interpretare l'eccezionale tiratrice di un circo, che sposa un tiratore scelto e disturbato reduce di guerra (John Dall), da sempre ossessionato dalle armi, con cui forma una letale coppia criminale. Tra i due sociopatici, la vera pazza si rivela proprio lei.

Peggy Cummins era una sconosciuta con qualche particina nel cinema britannico quando, nel 1945, era stata chiamata a Hollywood come protagonista di Ambra, in cui venne però sostituita da Linda Darnell dopo pochi giorni di lavorazione. Ancora sotto contratto in America, apparve in una serie di film di ottimo livello come Schiavo del passato, Il fuggitivo e I verdi pascoli del Wyoming, prima di interpretare il ruolo protagonista in Gun Crazy. Bionda, minuta e giudicata non abbastanza sexy per diventare una star, lasciò l'America poco dopo la sua acclamata performance nel ruolo della folle pistolera. Nel 1957 interpretò il bellissimo horror di Jacques Tourneur La notte del demonio. Nel 1965 abbandonò la recitazione,

Nel 2013, invitata a San Francisco per parlare del suo film più famoso, Peggy Cummins aveva raccontato che il dialogo di La sanguinaria era stato improvvisato strada facendo, una pratica consueta dei B-movies, che in questo caso rende ancora più ammirevole il risultato.

Per ricordarla col suo ruolo più iconico, vi proponiamo un bellissimo trailer fan made di Gun Crazy, dove si vede anche un giovanissimo Russ Tamblyn che interpreta il personaggio di Dall da ragazzo.