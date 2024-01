Addio a Norman Jewison, regista di Jesus Christ Superstar, Stregata dalla luna e altri film indimenticabili

News Cinema

E' morto il 20 gennaio a 97 anni il grande regista canadese Norman Jewison, autore di film indimenticabili della storia del cinema come La calda notte dell'ispettore Tibbs, Il violinista sul tetto, Jesus Christ Superstar e Stregata dalla luna.

E' arrivata nella tarda serata del 22 gennaio la notizia della scomparsa, il 20 gennaio, del grande regista canadese Norman Jewison. A lui si devono autentici capolavori e il suo contributo alla settima arte non sarà mai abbastanza riconosciuto. Aveva 97 anni e ci ha lasciato alcuni dei ricordi più belli della nostra passione cinefila. Aveva un suo particolare, eclettico touch, che gli permetteva di spaziare con la stessa forza e intensità dal poliziesco alla commedia, dal musical al film impegnato. Siamo sicuri che, come noi, molti di voi avranno nel cuore uno o più film di questo straordinario regista, che da 20 anni si era ritirato a vita privata.

I grandi film di Norman Jewison

Norman Jewison era un regista dotato e impegnato, capace di trattare temi importanti come il razzismo in uno dei suoi primi, splendidi film americani, La calda notte dell'ispettore Tibbs, premiato con l'Oscar nel 1968 (lui non lo vinse, ma il film portò a casa 5 statuette, tra cui quella per il protagonista Rod Steiger e il montaggio di Hal Ashby, di cui in seguito Jewison produrrà - altro suo merito - il debutto alla regia) ma anche di firmare due indimenticabili, potentissimi ed estremamente diversi musical come Il violinista sul tetto (sua seconda nomination) e Jesus Christ Superstar (David di Donatello 1974 come miglior film straniero), oltre a un gioiello romantico come la commedia Stregata dalla luna, che lanciò la carriera cinematografica di Cher. . Anche in questo caso fu la protagonista, assieme a Olimpia Dukakis, a vincere l'Oscar, anche se il regista venne premiato per la regia al festival di Berlino. L'Academy lo ricompenserà solo nel 1998, con l'Oscar alla carriera, ovvero l'Irving Thalberg Memorial Award.

Come molti grandi registi della sua generazione e di quella immediatamente successiva, Norman Jewison si era formato nella pionieristica era della tv dal vivo, prima a Londra, poi nel natio Canada, infine in America per perseguire la carriera cinematografica, senza mai dimenticare il primo amore: lì diresse gli show di Danny Kaye e Judy Garland, tra gli altri. La sua carriera hollywoodiana era iniziata con le leggere commedie di Doris Day, come Quel certo non so che e Non mandarmi fiori, ma già col film sul poker Cincinnati Kid, con Steve McQueen ("l'attore più difficile con cui abbia mai lavorato", dirà) e Edgar G. Robinson, dimostra di avere anche altre corde. Negli anni Settanta il suo impegno politico e civile si fa sentire anche in un film come F.I.S.T. con Sylvester Stallone, ispirato al caso Hoffa, a cui però non arride un grande successo di pubblico. E ancora, ricordiamo nella sua filmografia titoli storici come il futuristico Rollerball con James Caan, … e giustizia per tutti con Al Pacino, Storia di un soldato, sul razzismo nell'esercito americano, che venne rifiutato da molti Studios per il tema, Agnese di Dio, fino al successo di Hurricane - Il grido dell'innocenza, senza dimenticare la spassosa commedia realizzata dopo Cincinnati Kid, Arrivano i russi, arrivano i russi con Alan Arkin e Carl Reiner. Forse l'unico passo falso di una carriera impeccabile fu la stereotipata commedia Only You, girata a Roma. Il suo ultimo film per il cinema, del 2003, è stato Caccia all'uomo con Michael Caine, su un criminale nazista in fuga, ed è dello stesso anno il film tv A cena da amici.

Nel 2004 Norman Jewison aveva pubblicato una splendida autobiografia, sincera e ricca di aneddoti, “This Terrible Business Has Been Good to Me”, dove parlava con riconoscenza della sua felice carriera. Noi che abbiamo riso, pianto, cantato a squarciagola e perfino imparato l'inglese coi suoi film, gli saremo eternamente grati, anche se riteniamo che per le sue capacità avrebbe meritato molto di più di quello che ha avuto. Ovunque tu sia, grazie, Norman!