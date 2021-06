Addio a Ned Beatty, caratterista di rango candidato all'Oscar

News Cinema

Morto all'età di 83 anni l'attore americano Ned Beatty, interprete di Un tranquillo weekend di paura, Nashville, Superman e candidato all'Oscar per Quinto Potere.

A Los Angeles è morto ieri all'età di 83 anni il noto attore caratterista Ned Beatty. Anche se non ricordate il suo nome, siamo sicuri che tutti avete presente la sua faccia, apparsa in decine di film e telefilm. L'esordio nel cinema di questo bravissimo interprete, del resto, fu di quelli indimenticabilI: Beatty era Bobby, l'uomo d'affari che veniva stuprato in Un tranquillo weekend di paura di John Boorman. Da allora in poi, per lui, un crescendo di ruoli e successi, fino alla candidatura all'Oscar, nel 1977, per il ruolo del cinico presidente della rete televisiva, Arthur Jensen, in Quinto potere di Sydney Lumet.

Ma anche nel caso in cui non aveste visto questi memorabili film, magari vi ricorderete di Ned Beatty come Otis, il braccio destro del Lex Luthor di Gene Hakcman (che coppia!) nei due Superman di Richard Donner. O intento a scrutare l'orizzonte in cerca di aerei giapponesi in 1941 - Allarme a Hollywood di Steven Spielberg, o lo identificherete con l'Ed Conner del televisivo Pappa e Ciccia.

Tra i tantissimi film e serie tv (166 per imdb, probabilmente qualcosina in più) a cui questo bravissimo interprete - la cui esperienza teatrale gli ha permesso di spaziare con disinvoltura in ogni tipo di ruolo - ha prestato la sua arte, ricordiamo ancora Nashville, Tutti gli uomini del presidente, The Big Easy e La guerra di Charlie Wilson. Dispiace sempre quando se ne va un caratterista come Ned Beatty, che non dimenticheremo e che vi invitiamo a riscoprire come merita, nel caso siate troppo giovani per ricordarlo. Sono anche i non protagonisti come lui ad aver impreziosito il cinema che amiamo.