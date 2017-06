Addio a Michael Nyqvist, protagonista della trilogia Millennium e villain in John Wick

Si è spento dopo una breve lotta con un tumore polmonare l'attore svedese Michael Nyqvist, famoso per aver interpretato il giornalista Mikael Blomkvist nella trilogia originale di Millennium con Noomi Rapace: in altre parole, Nyqvist in Uomini che odiano le donne aveva il ruolo ricoperto da Daniel Craig in Millennium - Uomini che odiano le donne.

Nyqvist completò il suo impegno nei successivi La ragazza che giocava con il fuoco e La regina dei castelli di carta, ma si è fatto notare due volte come villain nel mondo hollywoodiano: in Mission: Impossible - Protocollo fantasma e in John Wick. In entrambi i casi è stato uno di quei caratteristi che ha potuto vantare scontri diretti con star del calibro di Tom Cruise e Keanu Reeves, ma che probabilmente il grande pubblico non nota fino a notizie del genere.





Nato a Stoccoloma nel 1960, Nyqvist decise di diventare un attore a 17 anni, dopo un periodo trascorso ad Omaha come studente in un programma di scambio. Tra gli anni Ottanta e Novanta si alternò tra teatro e tv in Svezia, fino a ottenere un ruolo in Together (2000) di Lukas Moodysson. Ultimamente era apparso anche in Colonia, al fianco di Daniel Bruhl ed Emma Watson.