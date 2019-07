Addio a Mattia Torre: ci lascia l'autore delle serie Boris e La linea verticale

News Cinema

Il mondo del cinema, del teatro e della TV piange un amico, autore di grande sensibilità e ironia.

Purtroppo alla fine la malattia lo ha portato via con sé. È morto oggi a 47 anni Mattia Torre, apprezzato scrittore, sceneggiatore, autore teatrale e televisivo. Insieme a Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico, conosciuti nell'ambiente teatrale romano a metà degli anni 90, aveva creato la serie TV cult Boris in cui si estremizzava (neanche troppo) in modo ironico il dietro le quinte delle fiction TV. Il set di Boris è durato tre stagioni prima di approdare sul grande schermo in Boris - Il film. Il terzetto aveva anche scritto e diretto la commedia Ogni maledetto Natale (in basso la nostra intervista realizzata all'uscita in sala del film).

Nei testi di Mattia Torre c'è quell'umorismo di chi osserva il mondo, lo interpreta e ne mostra i paradossi, e dunque quelle sensibilità e profondità umane che uno scrittore abbraccia con coraggio per esplorare la vita al posto nostro. Aveva scritto la serie Buttafuori e vari monologhi teatrali tra cui Il migliore, portato in scena dall'amico Valerio Mastrandrea il quale recentemente aveva letto il suo apprezzatissimo testo La colpa è sempre di un altro durante una puntata di Propaganda Live. Mattia Torre aveva anche scritto e diretto lo scorso anno la serie La linea verticale con protagonisti Mastandrea e Greta Scarano, otto puntate da 30' ciascuna tratte dal suo omonimo libro, una storia che raccontava l'esperienza della malattia vissuta in prima persona, tra verità e realismo con una visione ironica, onirica e drammatica allo stesso tempo. Proprio per rendere omaggio all'autore scomparso, Rai Tre domani pomeriggio 20 luglio manderà in onda La linea verticale.