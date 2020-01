Addio a Kobe Bryant: l'ex campione NBA aveva vinto un Oscar nel 2018

News Cinema

Cinque persone, tra cui l'ex campione di basket Kobe Bryant, sono morte in california a causa di un incidente in elicottero.

UPDATE: secondo le ultime notizie che arrivano da Los Angeles, purtroppo tra le vittime c'è anche la figlia 13enne Gianna che era a bordo dell'elicottero.



Kobe Bryant è morto a 41 anni domenica 26 gennaio 2020 nei pressi di Calabasas, a Nord di Los Angeles. L'ex campione di basket, uno dei migliori giocatori che l'NBA abbia mai avuto, viaggiava sull'elicottero che usava regolarmente come mezzo di trasporto. Stando a quanto dicono alcuni testimoni, il motore dell'apparecchio avrebbe iniziato a perdere colpi per poi avvitarsi su se stesso precipitando sul versante di una collina. L'ex giocatore era a bordo con altre cinque persone, tra cui il pilota. Nessuno è sopravvissuto allo schianto. Kobe Bryant lascia la moglie Vanessa, le quattro figlie Natalia, Gianna, Bianka e Capri, quest'ultima nata a luglio 2019.

Al lungo elenco di premi sportivi che Kobe Bryant aveva vinto, tra cui cinque campionati NBA e due ori olimpici, nel 2018 c'è stato anche un Oscar per il cortometraggio animato Dear Baskestball, basato sul poema che lui stesso scrisse nel novembre del 2015 all'inizio della sua ultima stagione da professionista con i Los Angeles Lakers. Di quel piccolo film, animato dal disegnatore veterano Glen Keane (anche lui premiato) e musicato dalle note di John Williams, Bryant è stato voce narrante, sceneggiatore e produttore. Quando è salito sul palco della cerimonia di premiazione per ritirare l'Academy Award, Kobe aveva detto alla moglie e alle figlie in italiano "vi amo con tutto il cuore" e poi in inglese "siete la mia ispirazione". L'ex giocatore ha imparato i fondamentali di pallacanestro in Italia, tra il 1984 e il 1991, quando seguiva il padre cestista che ha militato in quattro squadre della lega italiana di Basket.