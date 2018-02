Addio a John Gavin, che recitò per Alfred Hitchock, Douglas Sirk e Stanley Kubrick

Nel giorno che ha segnato anche la scomparsa, a soli 59 anni, di Reg E. Cathey, attore di colore noto per i ruoli in The Wire e soprattutto per Freddy, l'uomo delle costolette amate da Frank Underwood, in House of Cards, di recente apparso anche in Outcast, un altro lutto ha colpito Hollywood. E' morto infatti a Beverly Hills, a causa di una leucemia, il popolare attore John Gavin, entrato nella storia del cinema per il ruolo di Sam Loomis in Psyco di Alfred Hitchcock, diretto da Stanley Kurick in Spartacus e da Douglas Sirk in due film, popolarissimo interprete per circa 25 anni del cinema e della televisione americana.

Era nato a Los Angeles l'8 aprile 1931 col nome di Juan Vincent Apablasa, da padre cileno e madre messicana, e questo spiega perché il collega diventato presidente Ronald Reagan gli affidò, dopo il suo abbandono dello spettacolo, il ruolo di ambasciatore in Messico, che Gavin ricoprì dal 1981 al 1986.

La sua carriera cinematografica era iniziata per caso, dal momento che non aveva mai recitato o dimostrato alcuna ambizione di farlo, quando a metà anni Cinquanta venne messo sotto contratto dalla Universal-International. Nel 1956 era apparso nei suoi primi due film, Il marchio del bruto e La grande prigione, usando due diversi pseudonomi, poi abbandonati, John Gilmor e John Golenor.

Nel 1958 il primo grosso ruolo: protagonista in Tempo di vivere, dal romanzo sulla seconda guerra mondiale "Tempo di vivere, tempo di morire" di Erich Maria Remarque (che compare anche nel film) diretto da Douglas Sirk, che lo proietta all'attenzione generale. L'anno successivo Sirk lo richiama per il celebre melò Lo specchio della vita e nel 1960 Alfred Hitchcok gli assegna il ruolo di Sam Loomis, l'amante di Marion Crane, in Psyco. Nello stesso anno in Spartacus di Stanley Kubrick ricopre il ruolo di Giulio Cesare. Tra il 1963 e il 1964 appare in tre episodi di The Alfred Hitchcock Hour: nel primo, Off Season, del 1965, a dirigerlo è un giovanissimo William Friedkin, che con parole accorate ne ha annunciato la morte su Twitter: "Un triste giorno, il mio grande amico John Gavin è morto stamattina. Uno degli uomini migliori che conoscessi. E come un fratello per me. Possa riposare in pace".

Nel 1971 Gavin era stato scritturato nel ruolo di James Bond in Agente 007 - Una cascata di diamanti, ma, purtroppo per lui, la produzione voleva un attore britannico e dunque, pur pagandogli il cachet, lo sostituì con l'uomo che su questo ruolo avrebbe costruito una carriera, lo scozzese Sean Connery. Dopo l'abbandono di Connery, John Gavin venne nuovamente considerato per la parte, ma non riuscì mai a ottenerla.

Tra gli altri popolari ruoli questo solido attore, ricordiamo quelli da protagonista nelle serie Destry e Convoy, e le innumerevoli partecipazioni a film e telefilm, fino a Cuore e batticuore e Fantasilandia, dove concluse la carriera nel 1981. Nel 1980 aveva interpretato Cary Grant nel tv movie The Sophia Loren Story. Oltre che attore e politico era stato anche un imprenditore di successo.