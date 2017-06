Addio a John G. Avildsen, regista di Rocky, Salvate la tigre e The Karate Kid

Il regista John G. Avildsen è deceduto all'età di 81 anni, dopo aver purtroppo perso la battaglia contro un cancro al pancreas.

Dopo essere stato assistente di grandi autori quali Arthur Penn e Otto Preminger, Avildsen esordì alla regia nel 1970 con Joe, protagonista Peter Boyle. La consacrazione arrivò tre anni dopo, quando con il bellissimo Salvate la tigre fece vincere l'Oscar al protagonista Jack Lemmon.

John G. Avildsen è entrato però nella storia del cinema in maniera indelebile grazie a Rocky, che nel 1976 gli regalò la statuetta coem miglior regista dell'anno, sconfiggendo nomi del calibro di Sidney Lumet e Alan J.Pakula. Avildsen è tornato poi a dirigere Sylvester Stallone anche in Rocky 5, nel 1990.

Un altro successo commerciale del regista è stato poi Per vincere domani (The Karate Kid) nel 1984, bissato dal sequel del 1986 e da un terzo capitolo nel 1989, passato però piuttosto inosservato. In carriera Avildsen ha avuto il privilegio di dirigere anche altri nomi leggendari del cinema americano come ad esempio Marlon Brando e George C. Scott (La formula, 1980), oppure John Belushi, che proprio con I vicini di casa nel 1981 fece la sua ultima apparizione cinematografica prima di morire.

Qual è il vostro film preferito di John G. Avildsen?