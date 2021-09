Addio a Jean Paul Belmondo, leggenda del cinema francese

News Cinema

Jean Paul Belmondo, tra i più popolari attori francesi, è morto oggi all'età di 88 anni.

Jean Paul Belmondo, icona del cinema francese, red del box office nel suo paese tra gli anni 60 e 80, è morto oggi all'età di 88 anni. Bebel, come era soprannominato, aveva lasciato il cinema all'inizio degli anni 2000 dopo essere stato colpito da un ictus nel 2001. Belmondo era nato il 9 aprile del 1933, figlio dello scultore Paul Belmondo e della pittrice Sarah Rainaud-Richard.



A 19 anni, nel 1952, viene ammesso al Conservatoire national supérieur d'art dramatique, dove fa amicizia con altri tre futuri grandi del cinema e del teatro francese Jean Rochefort, Jean-Pierre Marielle e Bruno Cremer.

Parallelamente agli studi all'Accademia, inizia a frequentare i palcoscenici e i set cinematografici. La sua carriera sul grande schermo inizia ufficialmente nel 1958 con Les Tricheurs di Marcel Carné e Un drôle de dimanche, accanto a Bourvil e Danièle Darrieux.

La notorietà mondiale arriva poco dopo: nel 1960, Jean Luc Godard che lo avevo notato qualche anno prima e scritturato per un suo corto metraggio, lo vuole protagonista del suo film Fino all'ultimo respiro, vero e proprio manifesto della Nouvelle Vague.



Fino all'ultimo respiro: Il Trailer della versione restaurata del Film - HD

Dopo quel film la carriera di Belmondo, in Francia ma anche all'estero, non conoscerà sosta. Verso la fine degli anni 60 Belmondo si orienta verso un cinema più commerciale, lavorando con registi come Jacques Deray, Georges Lautner, Philippe de Broca e Henri Verneuil e specializzandosi nel genere gangster e poliziesco: è del 1970 il film Borsalino di Jacques Deray, in cui Belmondo fa coppia sullo schermo con un'altra icona del cinema francese, Alain Delon.

Tra i tanti film interpretati da Belmondo negli anni 70 e 80, ricordiamo: Il clan dei marsigliesi e Come si distrugge la reputazione del più grande agente segreto del mondo del 1972, Stavisky, il grande truffatore diretto da Alain Resnais nel 1974, L'asso degli assi di Gerard Oury del 1982. All'inizio degli anni 90, si cimenta in alcuni lavori tratti da celebri opere letterarie come Cyrano de Bergerac e I miserabili. La sua ultima apparizione sul grande schermo è del 2008 nel film Un uomo e il suo cane di Francis Huster.