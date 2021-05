Addio a Isabella De Bernardi, la Fiorenza di Un sacco bello. Il commosso addio di Carlo Verdone

News Cinema

A soli 57 anni se ne è andata per una malattia Isabella De Bernardi, attrice figlia del grande sceneggiatore Piero De Bernardi, diventata famosa per il ruolo della fidanzata hippy di Un sacco bello. Aveva lasciato da tanto la recitazione. Carlo Verdone le dice addio su Facebook.

Ci sono personaggi che ci restano nel cuore per tutta la vita, anche se i loro interpreti a un certo punto hanno deciso di fare altro. Uno di questi è sicuramente Fiorenza, la fidanzata hippy di Ruggero, uno dei personaggi di Carlo Verdone in Un sacco bello, che masticava gomma americana e dava del fascio al padre interpretato da Mario Brega. A darle verve e credibilità, al suo debutto assoluto, era Isabella De Bernardi, mancata purtroppo oggi all'età di 57 anni, dopo una malattia.

Era figlia del grande sceneggiatore Piero De Bernardi, e si era ritrovata a fare l'attrice quasi per caso. Dopo Un sacco bello la ricordiamo ne Il marchese del Grillo (era la figlia di Gasperino), poi è apparsa nuovamente in un film di Verdone in Borotalco ed era stata diretta da Alberto Sordi in Io so che tu sai che io so. In tv era stata Luana nella serie di culto I ragazzi della 3 C. Il suo ultimo ruolo nel 1989 ancora in un film di Carlo Verdone, Il bambino e il poliziotto.

Poi si era ritirata dalla recitazione e aveva perseguito una carriera da art director e direttore artistico. Qua sotto il commosso ricordo del suo mentore cinematografico, Carlo Verdone.