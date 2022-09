Addio a Irene Papas, la grande attrice greca che in Italia fu un'indimenticabile Penelope

News Cinema

Morta a 96 anni la grande attrice greca Irene Papas, nota agli italiani per il ruolo di Penelope nell'Odissea di Franco Rossi ma protagonista di molti film impegnati, italiani e internazionali.

Ci ha lasciato a 96 anni un'altra regina, stavolta del grande e del piccolo schermo: l'attrice e cantante greca Irene Papas, un volto famigliare agli spettatori di cinema e tv dagli anni Sessanta in poi, visto che nel nostro paese, costretta all'esilio dalla dittatura greca, si è svolta una parte consistente della sua lunga e gloriosa carriera, la cui immagine più iconica resta sul piccolo schermo quella di Penelope nello sceneggiato tv L'Odissea di Franco Rossi, con cui è cresciuta una generazione. Ma sono tantissimi i film e i ruoli con cui Irene Papas si è cimentata e adesso che non c'è più, è doveroso ricordare il lasciato di questa donna bellissima, impegnata e intelligente.

La carriera di Irene Papas

Irene Papas nasce a Chilomodi, nel Peloponneso, sulla penisola di Corinto, dove oggi 14 settembre è morta, il 3 settembre 1926 col nome di Irene Lelekou. La recitazione ce l'ha nel sangue, visto che il padre insegna teatro classico in una scuola d'arte drammatica di Corinto. Dopo il trasferimento ad Atene, frequenta a 15 anni la Scuola Reale di Arti Drammatiche, dove studia anche canto e danza, ma si dimostra ben presto insofferente alle regole antiquate dell'accademia. Dopo il diploma nel 1948 inizia ad esibirsi a teatro con i classici di Ibsen, Shakespeare e della tragedia greca, prima di debuttare al cinema nel 1951. Il merito della sua scoperta viene attribuito al regista Elia Kazan. Dopo alcuni film in patria, Papas (dal cognome del primo marito, un regista, che manterrà come suo) nel 1953 appare nel suo primo film italiano, Le infedeli, a firma Steno/Monicelli. Seguono Teodora imperatrice di Bisanzio, di Riccardo Freda, Attila di Piero Francisci. Se in Italia diventa una star, interpreta anche il western di Robert Wise La legge del capestro, imponendosi ben presto come attrice internazionale. Nel 1961 la troviamo nel cast di I cannoni di Navarone e del film Disney Giallo a Creta. Sempre nell'isola greca è ambientato il celeberrimo Zorba il greco, in cui affianca Anthony Quinn e Alan Bates. Prima del ruolo di Penelope nel televisivo L'Odissea di Franco Rossi, di Franco Rossi, ci sono altri film italiani: Trappola per l'assassino di Riccardo Freda e A ciascuno il suo di Elio Petri. Nel 1969 arriva per lei un altro ruolo importante in Z - L'orgia del potere, capolavoro di Costa Gavras sul regime dei colonnelli greci. In Italia lavora anche con registi meno noti o di genere: da Silvano Agosti (N.P. - Il segreto) a Umberto Lenzi (Un posto ideale per uccidere) e Lucio Fulci (Non si sevizia un paperino). Ancora in Italia la troviamo in Piazza Pulita, Le farò da padre, Cristo si è fermato a Eboli di Francesco Rosi e anche, unica sua incursione in commedia, in L'assistente sociale tutto pepe.

Nel 1985 la troviamo nel cast di Tutto in una notte di John Landis e poi di nuovo con Rosi in Cronaca di una morte annunciata, Alta stagione di Clare Peploe, e in molti altri film fino a quelli degli anni Novanta, quando collabora con Manoel de Oliveira in Party, Inquietudine e Un film parlato. In questi anni appare anche ne Il mandolino del capitano Corelli. Il suo ultimo film, diretto a 4 mani con Giuliana Berlinguer, è Ecuba - Il film. In tv, torna a recitare nell'Odissea, miniserie diretta dal regista russo Andrej Konchalovskij, stavolta nel ruolo di Anticlea. Anche cantante, Irene Papas ha inciso diversi album, dalla canzoni di Mikis Theodorakis nel 1969, alla collaborazione con gli Aphrodite's Childs di Demis Roussos nel 1972 e a quelle con Vangelis nel 1979 e nel 1986. Una mole di lavoro e un lascito impressionante, per quest'attrice straordinaria, oggi da riscoprire.