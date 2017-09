Addio a Gastone Moschin, dagli sceneggiati RAI ad Amici miei

E' morto a 88 anni a Terni Gastone Moschin, che per i più rimarrà l'architetto Melandri di Amici miei (1975), Amici miei - Atto II (1982) e Amici miei - Atto III (1985). Di solida formazione teatrale, tra il Piccolo e lo Stabile di Genova, cominciò a farsi notare al cinema negli anni Cinquanta, con un esordio nel 1955 in La rivale. Prima di diventare in una decina d'anni uno dei caratteristi più versatili di una felice stagione del nostro cinema, in tv prestò la sua professionalità a storici sceneggiati RAI come Il mulino del Po e I Miserabili (1964), dove interpretò proprio Jean Valjean.

Di lì a poco avrebbe vinto il primo Nastro d'Argento come migliore non protagonista per la satira corale di Signore & signori (1966) di Pietro Germi, non a caso "motore originario" una decina d'anni dopo proprio di Amici miei. Gastone Moschin attraversò poi i decenni in film d'autore ma anche film di genere, di tutti i tipi: gli appassionati dei poliziotteschi lo ricordano in Milano calibro 9, ma c'è chi si può essere imbattuto in un Moschin curioso villain di L'inafferrabile invincibile Mr.Invisibile di Antonio Margheriti (misconosciuta produzione paradisneyana con Dean Jones, nello stesso anno in cui Moschin era nel cast del ben più ricordato e blasonato Il conformista di Bernardo Bertolucci).

Sempre negli anni Settanta si mise alla prova con due rifacimenti: quello di Crimen in Io non vedo, tu non parli, lui non sente (diretto dallo stesso Mario Camerini) e addirittura un Don Camillo e i giovani d'oggi, dove lui e Lionel Stander provarono a vestire panni che furono di Fernandel e Gino Cervi. Non incasellabile, poco prima di Amici Miei apparve anche nel monumentale Il padrino - Parte 2 di Francis Ford Coppola.

Tra i suoi ultimi lavori, Porzûs del 1997, che gli garantì un altro Nastro d'Argento, e il ruolo del vescovo nella serie tv Don Matteo, tra il 2000 e il 2001.