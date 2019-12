Addio a Danny Aiello: l'attore è morto oggi a 86 anni

News Cinema

Fu candidato all'Oscar nel 1990 come miglior attore non protagonista per Fa' la cosa giusta di Spike Lee.

Danny Aiello, noto attore e caratterista, veterano del cinema americano, è morto oggi in un ospedale del New Jersey, all'età di 86 anni.

Ad annunciare per primo il decesso, a seguito di un'improvvisa malattia, è stato il sito TMZ, notizia poi confermata a Fox News dall'agente dell'attore.

Aiello, candidato all'Oscar e al Golden Globe come migliore attore non protagonista nel 1990 per il suo ruolo del pizzaiolo Sal in Fa' la cosa giusta di Spike Lee, era nato a New York il 20 giugno del 1933.

Iniziò la sua carriera cinematografica in "tarda età", già quarantenne, e uno dei suoi primi ruoli fu quello di Tony Rosato ne il Padrino - Parte II. Memorabile la sua interpretazione del capo della polizia di New York Aiello nel capolavoro di Sergio Leone C'era una volta in America e in quello di Monk ne La rosa purpurea del Cairo di Woody Allen.

Tra i suoi lavori extra cinema, qualcuno lo ricorderà sicuramente nei panni del padre di Madonna nel celebre video di "Papa Don't Preach".

Sposato dal 1955 con la stessa donna, la produttrice Sandy Cohen, Aiello ha avuto quattro figli (uno dei queli deceduto prematuramente nel 2010).

