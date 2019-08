Addio a Carlo delle Piane: 70 anni di carriera con i più grandi del cinema italiano

News Cinema

L'attore romano, dal profilo inconfondibile, aveva 83 anni.

E' morto ieri all'età di 83 anni l'attore Carlo delle Piane. Pochi mesi fa aveva festeggiato i 70 anni di una carriera costellata da centinaia di film, alcuni dei quali entrati nella storia del nostro cinema.

Dopo aver preso parte a decine di commedie negli anni 50 e 60 accanto a mostri sacri come Totò, Aldo Fabrizi, Walter Chiari e Alberto Sordi (indimenticabile il suo ruolo di Cicalone in Un Americano a Roma), diretto da grandi maestri come Mario Monicelli, Steno, Luigi Zampa, a metà degli anni 70 viene scoperto come attore drammatico, grazie soprattutto a Pupi Avati (con il quale girerà oltre 10 film).

E proprio con un film di Avati, Regalo di Natale, Delle Piane riceve il premio più prestigioso della sua carriera, la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile al Festival di Venezia 1986.

La sua ultima apparizione sul grande schermo risale al 2017 con il film Chi salverà le rose? in cui aveva ripreso il ruolo di Giulio Santelia di Regalo di Natale e la Rivincita di Natale.