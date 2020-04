Addio a Allen Daviau, direttore della fotografia di E.T. e altri film di Spielberg

Ieri è stato un giorno davvero luttuoso e triste per il mondo dello spettacolo e della cultura. Dopo la morte di Luis Sepùlveda e quella di Brian Dennehy, arriva oggi la notizia che il 15 aprile si è spento all'età di 77 anni, per le conseguenze del coronavirus, il direttore della fotografia Allen Daviau, cinque volte candidato all'Oscar. A dare la triste novella è stato Playlist col tweet che vi riportiamo.

R.I.P. legendary cinematographer and five-time Academy Award nominee #AllenDaviau known for E.T. the Extra-Terrestrial, Empire of the Sun, The Color Purple and more. Died last night after contracting Covid-19. 💔 pic.twitter.com/hslavcVRoS