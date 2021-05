Adam Wingard porterà al cinema il fumetto di Robert Kirkman Hardcore

News Cinema

Ha molti impegni futuri il regista di Godzilla vs. Kong Adam Wingard, ai quali ha appena aggiunto anche la trasposizione cinematografica di Hardcore, fumetto creato dall'autore di The Walking Dead e Invincible Robert Kirkman.

Un altro regista pieno di progetti è Adam Wingard, che dopo Godzilla vs. Kong ha in programma un altro film per il Monsterverse e un film sui ThunderCats nonché un sequel di Face/Off. A questi ha appena aggiunto la regia dell'adattamento cinematografico di Hardcore, il fumetto di Robert Kirkman e Marc Silvestri, pubblicato in Italia da Salda Press, come i precedenti lavori dell'autore di The Walking Dead e Invincible.

Il soggetto originale del film è stato scritto proprio da Kirkman. Si tratta di un action thriller che ha al centro "il viaggio di un soldato per salvare il mondo senza sporcarsi le mani". Wingard sarà anche prodottore esecutivo per la Universal Pictures e autore della sceneggiatura insieme a Will Simmons.

Il primo numero del fumetto Hardcore è stato illustrato dal tarantino Alessandro Vitti, uno dei nostri valenti artisti che si sono fatti apprezzare in America.