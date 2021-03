Adam Wingard da Godzilla vs Kong ai ThunderCats

News Cinema

Il regista di Godzilla vs Kong dirigerà un film in live action e CGI sulla celebre serie dei ThunderCats, popolarissima negli anni Ottanta e con un revival nel 2011.

Se siete stati bambini negli anni Ottanta conoscerete sicuramente i cartoni dei ThunderCats, andati in onda dal 1985 al 1990 e con un più recente revival nel 2011. A questi personaggi alieni, con le caratteristiche sia di umani che di felini - le cui avventure erano scritte, prodotte e doppiate in America ma animate in Giappone e che hanno dato via anche a videogame e avventure a fumetti - la Warner sta per dedicare un film misto live action e animazione CGI, la cui regia è stata affidata ad Adam Wingard, regista del successo mondiale del momento, Godzilla vs Kong.

La prima versione della sceneggiatura è stata scritta da David Coggeshall, ma sarà il collaboratore di WIngard Simon Barrett a riscriverla. I protagonisti delle avventure animate, fuggiti dal loro pianeta, Thundera, dopo un'imprecisata catastrofe, si stabilivano nella serie sulla Terza Terra, che altro non era che il nostro pianeta tra qualche migliaio di anni. Alleandosi con società magiche e tecnologiche, combattevano contro il malvagio Mumm-Ra e i suoi scagnozzi.

Un progetto decisamente insolito per Wingard, la cui ultima fatica sta per uscire nei cinema americani e su HBO Max. Viene da chiedersi quanti siano oggi ancora interessati ai ThunderCats, la cui grafica, diciamolo, il film non potrà che migliorare.