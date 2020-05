Adam Sandler tornerà su Netflix con Hustle, prodotto da LeBron James

News Cinema

Il sodalizio tra Adam Sandler e Netflix continuerà con un progetto a dir poco stimolante. Dopo numerose commedie di successo e il giustamente acclamato Diamanti grezzi - distribuito dalla piattaforma di streaming a livello internazionale e dalla A24 negli Stati Uniti - l'attore realizzerà Hustle, dramma ambientato nel mondo del basket e prodotto da LeBron James con la sua compagnia SpringHill Entertainment. Il film sarà diretto da Jeremiah Zagar, il quale si è recentemente fatto notare con l'intenso dramma indipendente Quando eravamo fratelli.

Hustle sarà scritto da Taylor Materne e Will Fetters e racconterà di un talent scout che dopo essere stato ingiustamente licenziato scopre un giocatore straniero dalle potenzialità enormi, ilqualerappresenta la sua possibilità di rientrare in grande stile nel mondo dell'NBA. Ancora non sisa quando cominceranno le riprese di Hustle, non soltanto a causa della pandemia di Coronavirus ma anche perché Sandler potrebbe girare un altro progetto prima di questo.

Conosciuto in tutto il mondo per le sue commedie, in carriera Sandler oltre che con i fratelli Safdie in Uncut Gems ha anche collaborato con autori del calibro di Paul Thomas Anderson (Ubriaco d'amore) e James L. Brooks (Spanglish). Tra gli attori con cui ha recitato ci sono premi Oscar quali Jack Nicholson, Al Pacino, Christopher Walken, Philip Seymour Hoffman.