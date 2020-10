Adam Sandler torna al dramma, stavolta spaziale, per Netflix

News Cinema

Dopo il successo di Uncut Gems, Diamanti grezzi, Adam Sandler interpreterà un altro film drammatico per Netflix.

Se vi è piaciuto Adam Sandler in Diamanti grezzi, sappiate che l'attore, più noto per le sue squinternate commedie, farà seguito a quella bella performance con un altro ruolo drammatico, che si appresta a interpretare ancora per Netflix.

Ancora senza titolo, la storia, che sarà diretta da Johan Renck, regista della premiata serie Chernobyl, è tratta da un romanzo di Jaroslav Kalfar intitolato "The Spaceman of Bohemia". Sandler sarà proprio un astronauta inviato in missione ai margini della galassia per raccogliere della misteriosa polvere. Quando si accorge che la sua vita terrestre si va disfacendo, si rivolge all'unica voce che può aiutarlo a tornare in sé, che appartiene a una creatura antica nascosta tra le ombre nella sua astronave.

Se però preferite l'Adam Sandler in veste comica, niente paura. Su Netflix c'è Hubie Halloween e l'infaticabile attore già si trova sul set della commedia sportiva Hustle, sempre per il colosso streaming, che ha dato nuova vita alla sua carriera (e al suo conto in banca). A voi la scelta.