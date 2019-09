Adam Sandler nel trailer di Uncut Gems, il thriller diretto dai fratelli Safdie

News Cinema

Presentato in prima mondiale al Festival di Toronto, debutterà nei cinema americani il prossimo 13 dicembre.

Si chiama Uncut Gems, ed è un ruvido thriller metropolitano che vede protagonista un interprete che in molti potrebbero trovare insolito per questo genere di film: Adam Sandler.

In realtà Sandler non è affatto nuovo a film che lo portano lontano dai territori comici che lo hanno reso celebre: basti citare film come Ubriaco d'amore di Paul Thomas Anderson e The Meyerowitz Stories di Noah Baumbach. È però anche vero che un ruolo cupo come questo, forse, l'attore in carriera non l'ha mai interpretato.