Adam Sandler è il trionfatore degli Independent Spirit Awards - Guarda il video

Premiato come miglior attore per Diamanti grezzi, The Sandman ha pronunciato un discorso di ringraziamento già leggendario. Tra gli altri premiati, The Farewell miglior film e i fratelli Safdie (Diamanti grezzi) migliori registi.

Diamanti grezzi (che è disponibile in streaming su Netflix: correte a vederlo se non l'avete ancora fatto) non ha vinto il premio per il miglior film agli Independent Spirit Awards 2020 (a vincere è stato The Farewell di Lulu Wang), ma il vero trionfatore della serata è stato il protagonista del film dei fratelli Safdie (che a loro volta hanno vinto il premio come migliori registi).

All'annuncio della sua (meritatissima) vittoria come miglior attore, Adam Sandler è stato accolto da un boato d'applausi, che sono diventati ancora più fragorosi mentre l'attore si prodigava in un discorso di ringraziamento che entrerà nella storia, e che da più parti è stato definito - non senza ragione - come uno dei migliori discorsi di ringraziamento di sempre.

Mascherando l'emozione dietro un'atteggiamento spavaldo, e una voce volutamente impostata, The Sandman - come è noto ai suoi fan - ha tenuto un discorso di circa cinque minuti, ironico e soprattutto autorironico, giocando di continuo con la sua immagine più smaccatamente commerciale, quella spesso denigrata dagli "intenditori" e dai sostenitori del "vero" cinema.

Dopo aver mandato il suo messaggio d'amore a moglie e figli ("nel caso mi taglino prima," ha detto), Sandler, parlando della conduttrice della serata, la bravissima Aubrey Plaza, ha detto: "abbiamo fatto assieme un film undici anni fa, intitolato Funny People. È stata l'ultima volta che i critici hanno fatto finta di non odiarmi per cinque minuti." L'attore ha poi omaggiato gli altri candidati al premio vinto, Chris Galust, Kelvin Harrison Jr., Robert Pattinson e Matthias Schoenaerts, "che da ora e per sempre saranno ricordati come quelli che sono stati sconfitti da quel bastardo di Adam Sandler."

E poi Sandman si è lanciato in questa trascinante arringa che ha preso di mira gli Oscar: "Qualche settimana fa, quando sono stato - apro e chiudo virgolette - snobbato dall'Academy, mi ha ricordato di quando ho brevemente frequentato il liceo non sono stato considerato, nell'ambito annuario della scuola, nella categoria del "più bello". Quel premio andò a un cretino col giubbotto jeans di nome Skipper Jenkins. Ma i miei compagni di classe mi onorarono del premio alla migliore personalità. E stasera, guardandomi attorno, mi accorgo che gli Independent Spirit Awards sono i premi per la migliore personalità di Hollywood. Quindi che quei cretini bastardi si prendano i loro Oscar domani. Il loro aspetto meraviglioso svanirà nel tempo, mentre le nostre personalità indipendenti risplenderanno per sempre."

Sandler ha poi scherzato su come i film indipendenti siano sempre stati "una parte essenziale dell'ecosistema Adam Sandler [...] Ho sempre cercato di vendere le mie verità con uno spirito fortemente indipendente, mentre comunque intascavo assegni mostruosamente ingenti."

Non poteva mancare un ringraziamento alla persona "con cui divido la vita, la casa, le risate e le lacrime: Scott Rudin. Due anni fa Scott ha pronunciato le parole che hanno cambiato la mia vita per sempre: 'No, non sono due rabbini senza casa, sono i fratelli Safdie'".

Questo è il video integrale del discorso di ringraziamento di Adam Sandler agli Independent Spirit Awards.

Oltre a quelli già ricordati, tra gli altri vincitori degli Independent Spirit Awards 2020 ci sono Booksmart di Olivia Wilde (miglior opera prima); Noah Baumbach (miglior sceneggiatura per Storia di un matrimonio); Renée Zellweger (miglior attrice per Judy).