Adam Pally potrebbe essere John Belushi nel resuscitato biopic sul grande comico

Adam Pally, visto in Happy Endings e Sonic Il film, potrebbe essere John Belushi nel film biografico a lui dedicato. Nel ruolo della moglie Judy Audrey Plaza e Ike Barinholtz in quello di Dan Aykroyd.

Quello di John Belushi è un ruolo da far tremare le vene dei polsi a qualsiasi interprete: negli anni si sono avvicendati per il film biografico su di lui i nomi di Emile Hirsch e di Zach Galifianakis (per noi l'unico in grado di riprodurre con verosimiglianza il suo carisma e la sua maniacale energia), ma questi progetti sono sfumati.

Ora si torna a parlarne perché in trattative per interpretare il mitico interprete di Animal House e The Blues Brothers in un biopic sul suo periodo di massima fama, c'è il meno conosciuto Adam Pally, che qualcuno ricorderà per il ruolo in Nonno scatenato, o nel più recente Sonic - Il film. L'attore, protagonista della serie tv Happy Endings, è nato il 15 marzo 1982, esattamente dieci giorni dopo la morte di John Belushi, il che lo rende di cinque anni più vecchio di lui all'epoca della morte.

Non sappiamo immaginarlo nel ruolo, ma potrebbe anche essere la scelta giusta. A dirigere il film, che gira ormai da dieci anni e più a Hollywood in cerca di autori, sarà David Frankel, su una sceneggiatura di Steve Conrad. Nel cast ci sono anche Ike Barinholtz nel ruolo del collega e amico fraterno di Belushi, Dan Aykroyd, e Aubrey Plaza in quello dell'amatissima moglie e biografa Judy (anni fa era stata considerata Ellen Page).